Míkel Serrano, hijo de Javier Serrano, enfermo de ELA que ha solicitado la eutanasia, ha contado en La Roca que respeta la decisión de su padre porque "es su vida". "Es la vida de una persona y me parecería egoísta por mi parte ponerme por encima de un sufrimiento suyo diario", ha manifestado. Así, el joven ha reconocido que la noticia "se recibe mal", pero que "hay que hacerse fuerte".

"Nunca he intentado convencerle. Además de que él es como es, nunca se me hubiera ocurrido pensar en poder convencerle, en decirle que se quede por mí o por sus nietos. Me parece egoísta. Solo él sabe lo que está sufriendo. Nosotros vemos su evolución, pero no estamos en su piel para saber los dolores que tiene y la frustración de no poder moverse. No puedo decirle que se quede sufriendo para pasar cinco minutos más conmigo", ha expresado Míkel.