Miguel Ángel Campos, sobre el juez Peinado: "Muchos jueces y fiscales conservadores están horrorizados por sus autos"

El periodista ha sido especialmente crítico al referirse a la percepción que algunas resoluciones del juez estarían generando dentro del propio ámbito judicial: "Responden un poco al clamor de la sociedad".

El periodista Miguel Ángel Campos ha analizado en La Roca la situación del juez Juan Carlos Peinado y la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudie actuaciones relacionadas con algunas de sus decisiones más recientes, como la retirada de pasaporte a Begoña Gómez por "riesgo de fuga".

Durante el debate, Campos ha apuntado que existen argumentos tanto para considerar improcedente cualquier medida contra el magistrado como para entender que algunos miembros del órgano de gobierno de los jueces puedan valorar una actuación al respecto. "Es posible que algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial piensen que sí se puede recurrir por esta vía en contra de Peinado", ha señalado.

El periodista ha sido especialmente crítico al referirse a la percepción que algunas resoluciones del juez estarían generando dentro del propio ámbito judicial. "Responden un poco al clamor de la sociedad", ha afirmado, antes de asegurar que las últimas decisiones del magistrado han provocado malestar incluso entre profesionales tradicionalmente alejados de posiciones progresistas.

"Son muchos los jueces y fiscales de talante conservador que en las últimas horas están horrorizados por autos como los del juez Peinado", ha zanjado.

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