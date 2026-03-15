Manu Mostaza, sobre la posibilidad de establecer el IVA cero: "Es una medida interesante, es una buena manera de favorecer la cesta de la compra"

El empresario Juan Roig ha propuesto reducir al cero el IVA en los productos alimentarios como medida para frenar la escalada de precios causada por la guerra de Irán.

El empresario Juan Roig ha propuesto el IVA cero a los productos alimentarios como medida anticrisis y hacer frente a la subida de precios causada por la guerra en Oriente Medio.

Una medida que ya se aplica en España en algunas materias, pero que Manu Mostaza recuerda que también se adoptó con los alimentos después del inicio de la guerra en Ucrania: "Esto ya se hizo con la invasión rusa de Ucrania y en España ya hay productos que llevan el IVA cero".

"La duda que puede tener el Gobierno sobre si la aplica o no es cuánto puede durar la guerra o las consecuencias económicas del conflicto. No es lo mismo si termina pronto a si el conflicto se enquista", ha añadido el colaborador en La Roca.

Pese a ello, ha considerado la medida como "interesante": "El Estado está recaudando mucho, está en topes de recaudación. Es una buena manera de favorecer la cesta de la compra, que la gente la pueda tener más accesible".

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