El jefe de investigación de laSexta, Manu Marlasca, ha explicado en La Roca cuáles son las claves a las que se agarra la Policía para conseguir desentrañar la ausencia de Pablo Sierra, el joven de 21 años desaparecido en Badajoz.

"Desde hace 15 años, las ciudades están monitorizadas y hay muchísimas cámaras, de todo tipo: tráfico, comercios privados... La gran esperanza de la Policía está en esas cámaras", ha apuntado Marlasca, conocedor de fuentes de la investigación.

"Es un trabajo casi de amanuense. Son horas y horas de grabación buscando en la pantalla a algo o alguien y ver si está acompañado por alguien. Y después, tratar de encontrarlo", ha explicado el periodista.

Por otro lado, y sobre el hallazgo del móvil, Marlasca ha subrayado lo "extraño" de hacer desaparecer el móvil con la localización desactivada en vez de destruirlo directamente. "En todas esas cábalas que hace el investigador, cuando hay tanto espacio por rellenar pueden llegar a pensar que él mismo lo desactiva, por cualquier razón", ha señalado.

La autopsia psicológica descarta que sea voluntario

La investigación de la desaparición del joven Pablo Sierra, del que no se conoce el paradero desde que no llegara a su residencia universitaria en Badajoz la semana pasada, no contempla que se haya ido voluntariamente.

Según ha explicado en La Roca Manuel Marlasca, el jefe de investigación de esta cadena, la autopsia psicológica lo descarta. Este es un procedimiento que se realiza en casos de desaparición, cuando no es posible hallar un escenario donde se produjo la ausencia. "Nunca se sabe dónde ha desaparecido alguien. Las autopsias psicológicas dicen el estado de la persona desaparecida en el momento en que desapareció. Y ese estado no parece compatible con una desaparición voluntaria", ha apuntado Marlasca.