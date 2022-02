La actriz Loles León ha reconocido en La Roca que desde que aterrizó en Madrid, para comenzar a labrarse una carrera sobre los escenarios y frente a las cámaras, ha ido llamando a todas las puertas posibles de productoras y directores. "Yo no he pedido dinero, he pedido trabajos que yo podía ofrecer", ha explicado, reconociendo que "si no estás ahí no se acuerdan", y si no apareces y te presentas y presentas tu trabajo, no te conocen.

Y fue precisamente así cómo conoció a Pedro Almodóvar, con el que después llegó a trabajar en películas como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o 'Átame'. La actriz ha explicado cómo supo de su trabajo y quiso entonces colaborar con ella: "Yo estrené en Madrid y le pedí por favor que viniese. Vino y dijo: 'Esta para adelante, porque me gusta mucho'".