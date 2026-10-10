Juan del Val: "La utilización en algunos aspectos de la muerte de Maricarmen me ha parecido pornográfica"

El escritor ha expresado que no guardar el minuto de silencio por la muerte de Maricarmen "resalta una falta de empatía y humanidad importante" y ha destacado que la mujer se ha convertido en un "símbolo".

Juan del Val ha expresado en La Roca que "la utilización en algunos aspectos de la muerte de Maricarmen" le ha parecido "pornográfica". "A mí esta utilización, estos golpes de pecho y esta sobreactuación a mí me parece que tiene algo de inmoral", ha manifestado.

Sin embargo, en lo referente a la negativa de políticos a guardar el minuto de silencio por la muerte de la octogenaria, considera que "resalta una falta de empatía y de humanidad importante". Así, ha respondido a Andrea Levy, quien ha dicho que "si el Ayuntamiento de Madrid hace excepciones, al día siguiente conmocionará al país otra cosa", destacando que Maricarmen "es una excepción"."En sí misma es una excepción, su caso lo es y ella es un símbolo", ha defendido.

De esta forma, ha dicho que no entiende "ese empeño de no guardarlo" ya que cree que "efectivamente es una excepción". "Además, me parece una falta de habilidad importante por parte del Partido Popular", ha subrayado.

Y sobre Ayuso, Juan del Val ha declarado que "eleva tanto el tono que muchas veces ha parecido mofa". "Y a mí me parece que es una falta de humildad y de empatía", ha insistido, a lo que ha apostillado que "la sobreactuación a la hora de hablar de asesinato y a la hora de poner determinados tuits" le provoca "muchísimo repelús". "Ahora bien, hay que tener un poquito de empatía y de humanidad con un caso que es una excepción.

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