Marta Critikian se ha encontrado "una casualidad raruna" que une la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva con la del torero Juan Ortega y Carmen Otte. Y, es que, el cura que bendijo el primer enlace fue el mismo que le dijo al segundo que si no lo veía claro, que no se casase. "Me ha llamado bastante la atención", asegura la experta en corazón.

"Eso es una cosa que dices tú, ¿no?", contraataca Juan del Val, amigo e invitado al enlace. "Yo estuve hablando con el cura en la preboda y tuvimos un diálogo surrealista".

En el vídeo principal de esta noticia Juan del Val repasa la extraña conversación que mantuvo con el religioso horas antes de que su amigo torero cancelase su boda. "Podría ser la mano negra que está detrás de todo", reacciona Nacho García.