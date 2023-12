Juan del Val fue uno de los invitados a la boda fallida de Juan Ortega con Carmen Otte, que iba a tener lugar la semana pasada. Sin embargo, a tan solo una hora del enlace, le avisaron de que su amigo había decidido suspenderla en el último momento. Pero a lo largo de esta semana han aparecido multitud de titulares que apuntan a que habría una tercera persona pro parte del diestro y Marta Critikian decide hacer fact-checking con con el marido de Nuria Roca en riguroso directo. "¡Échame un capote!", le pide.

"¿Es cierto que una tercera persona amenazó con hacer saltar todo por los aires y plantarse allí?", pregunta la experta en corazón, a lo que Juan del Val salta en tono crítico: "Me encanta que se tenga una información y luego se inventen otra cosa por todo el morro".

"Pero esto lo habrán dicho por algo...", comenta Berni Berrachina, y Juan del Val vuelve a estallar: "¡Esto no lo han dicho por nada porque es completamente mentira! ¿Pero qué va a haber terceras personas?". "Yo no sé nada en la vida pero te puedo decir que eso no es verdad", sale en defensa de su amigo Juan Ortega..