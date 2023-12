Malú ha estrenado nuevo disco y, en él, hay una canción que va dedicada a Albert Rivera, tal y como ella misma ha confesado recientemente en una entrevista. Se trata de 'Ausente' que, aunque se la haya escrito Pablo Alborán, plasma lo que la cantante habría sentido con el político durante sus cuatro años de relación.

"Se ha marcado un Shakira", compara Marta Critikian, que avanza a sus compañeros de La Roca que le lanza "indirectas muy directas", como "no entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo" o "yo te levanté, y eso no lo sabe nadie".

"Todas las frases tienen sentido", comenta Nuria Roca al escuchar el análisis de la colaboradora experta en corazón. Además, la presentadora destaca la "maravilla" que supone "tener una historia" que es tuya": "Así te permite cantarla con más sentimiento".

Sin embargo, Nacho García no está del todo de acuerdo con la comparación de Malú con Shakira: "Exactamente un Shakira no se ha hecho. Mientras ella vaya pagando a Hacienda...", dice provocando las risas de sus compañeros. puedes ver el análisis al completo de las indirectas de Malú a Albert Rivera en el vídeo principal de la noticia.