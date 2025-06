Ramón Espinar señala que la Delegación de Gobierno "se ha pasado de generosa" al estimar 50.000 personas en la manifestación del PP

Este fin de semana ha tenido lugar en Madrid la sexta manifestación convocada por el Partido Popular, esta vez bajo el lema: "Mafia o democracia". La marcha estuvo encabezada por Alberto Núñez Feijóo y sus principales barones, quienes reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones y, según sus propias palabras, se "rinda" ante la democracia.

El PP asegura que la convocatoria logró reunir a 100.000 personas en Plaza de España, mientras que la Delegación del Gobierno reduce la cifra a 50.000 asistentes. Sin embargo, desde el programa La Roca, Ramón Espinar ha puesto en duda ambas estimaciones.

"De otras cosas soy más prudente y sé menos, pero de organizar manifestaciones en Madrid… me he pasado mi juventud haciéndolo y sé contar manifestantes. Ahí no había 40.000 personas", aseguró el colaborador, en alusión a las imágenes del acto.

Espinar insistió en su versión: "Ahí no hay ni 40.000 personas. Hay fotos aéreas, yo sé cómo es Plaza de España y ahí no había ni 40.000 personas". Además, apuntó que "la Delegación del Gobierno se ha pasado de generosa" al estimar una asistencia de 50.000 personas.