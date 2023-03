Kourtney Kardashian, que tiene una marca de complementos vitamínicos, ha lanzado unas pastillas para que, explica Cristina Plaza, "la vagina te huela y te sepa como un caramelo". La colaboradora comparte el spot de este producto que no termina de convencer a Juan del Val: "Las cosas tienen que oler y saber a lo que tienen que oler y saber", afirma rotundo.

La mayor de las Kardashian aparece en el anuncio tumbada en el suelo y rodeada de gatos, una cuestión que no pasa desapercibida para Nuria Roca, que se pregunta por qué: "A mi se me ocurre la respuesta y no está bien", le responde su marido.

Cristina también explica a Gonzalo Miró que Kourtney todavía no ha sacado una versión de esta píldora para hombres y que, aunque "los ginecólogos han dicho que no hace falta tomarlo", 60 comprimidos cuestan 27 dólares. En este sentido Sara Ramos lo tiene claro: "No lo compramos".