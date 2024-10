Juan del Valentra de lleno en el debate sobre los polémicos audios que involucran al rey Juan Carlos y Bárbara Rey. En esta ocasión, el colaborador se refiere a las grabaciones íntimas que la vedette realizaba de su relación con el emérito. "Espero que no lo veamos", comenta con preocupación, refiriéndose a la posibilidad de que dicho material salga a la luz.

Del Val es especialmente crítico con Bárbara Rey, destacando que "menos mal que a una persona que graba para extorsionar le quiten el material", en alusión al registro que llevó a cabo el CNI en casa de la artista cuando ella no estaba presente. Según explica Pilar Vidal en La Roca, parte del material fue confiscado en esa operación.

El colaborador también cuestiona duramente la justificación de Bárbara Rey sobre el motivo que la llevó a grabar dichos momentos con el emérito. "No me vale el 'ese fue mi seguro de vida'. Eso es un cuento que no sé cómo os lo creéis", señala. "Ella grababa escenas íntimas en una habitación. Espero que no lo veamos", critica Juan del Val.