El uso o no de las palabrotas fue tema a debatir en La Roca. Con algunos en contra, y bastantes a favor, Juan del Val se situó en esta segunda opción con unos claros argumentos que hicieron reaccionar a Nuria Roca.

"Están en el diccionario. Serán ordinarias o todo lo que tú quieras... A ver, no vas a estar soltando tacos todo el rato, pero es lo que dice Nacho. Alguien que no se expresa con naturalidad no es de fiar", dijo el escritor.

La presentadora, que también se mostró a favor del uso de palabrotas, prosiguió: "Cuando veo a alguien así super elegante que de repente blasfema mucho es algo que me encanta. Me da confianza".