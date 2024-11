Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es normal que ya se empiece a escuchar la icónica canción de Mariah Carey, 'All I Want for Christmas Is You'. Una canción que muchos detestan porque, cada año, la cantante intenta "colarla" antes, adelantando así la Navidad y, por lo tanto, comenzando a facturar por ella antes.

Sin embargo, según Marta Critikian, la "reina de la Navidad" no gana tanto dinero con 'All I Want for Christmas Is You', ya que solo recibe tres millones de dólares. "Me parece barato", comenta Nuria Roca.

Ante las críticas a la artista por parte de Critikian, Juan del Val defiende a Mariah Carey y su villancico. "Sois unos topiqueros todos, la canción es maravillosa, es emocionante. A mí me encanta esta canción", comenta el colaborador.

Descubre más sobre Mariah Carey en el vídeo de La Roca.