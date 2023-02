"Respeto muchísimo el trabajo de ser organizador profesional, pero cuando veo los armarios con ese orden tan estricto, a mí las cabezas de esas personas me preocupan un poco, y lo digo completamente en serio. Ese orden no puede ser saludable", expresó Juan del Val en La Roca tras ver armarios y despensas de personas "excesivamente" ordenadas, algo en lo que Nuria Roca discrepó: "Pues a mí me encantaría tener la cocina con todos los botecitos y todas las cosas ordenadas".

Por su parte, el escritor subrayó que no quiere "la vida de una persona que quiere tener un bote de otro bote a cinco centímetros y otro a cinco centímetros". "La persona que tiene esa despensa no está bien", manifestó tras ver un vídeo de @ordenotucasa, la cuenta de la organizadora profesional Leticia Pérez, quien reconoció que "por una parte, tiene razón Juan del Val". "Nos estamos volviendo locos con el orden, pero no todo tiene que estar perfecto. El orden tiene que ser una herramienta para tener una vida más fácil", defendió.