Muchas personas mayores quedan desamparadas ante la banca ahora que desaparecen cajeros y personal de atención al público, y las gestiones se realizan principalmente de manera electrónica, algo que no todos saben gestionar. Se calcula que aproximadamente 1,3 millones de ciudadanos no pueden acceder a su dinero en efectivo por no saber cómo.

Sobre este tema se ha hablado en La Roca, donde Juan del Val ha mantenido que "hay cierta inocencia al pensar que los bancos pueden ser solidarios. Son términos casi contrapuestos, solidaridad y banco".

Además, ha incidido en el factor que tiene que ver con la humillación y la vergüenza que puede sentir una persona al no poder desarrollar una gestión. "Es una forma de maltrato", ha defendido el periodista, insistiendo en que "la sociedad se lo tiene que hacer mirar y los bancos, aunque se hacen mirar pocas cosas".