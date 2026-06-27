Juan del Val analiza las crónicas de Rajoy sobre España en el Mundial: "Mucho mejor que el partido"

El escritor está fascinado de las frases que está escribiendo el expresidente del Gobierno analizando los partidos que juega la Selección Española en el Mundial de fútbol.

Mariano Rajoy está realizando crónicas sobre los partidos de España en el Mundial de fútbol para 'El Debate'. El expresidente del Gobierno, como es habitual, está dejando frases que están siendo virales y que han analizado en La Roca.

Juan del Val ha calificado de "geniales" los artículos de Rajoy, tanto que son "mucho mejor que el partido". Tras el partido de este viernes de la Selección Española, el expresidente del Gobierno ha vuelto a dejar varias oraciones que el escritor ha leído al resto de miembros de La Roca.

"En el fútbol, como en casi todas las facetas de la vida, lo más probable acaba convirtiéndose en lo único real, salvo cuando se produce una excepción que no hace sino confirmar la regla general", publica Rajoy. "Tú te pones y le das una vuelta a eso y dices 'tiene toda la razón", responde Juan del Val.

"Los jugadores de la selección española son mejores individualmente y como equipo que los austriacos o los argelinos, dicho sea con todos los respetos. Por eso apuesto por una victoria de España. Si mi pronóstico no se cumpliera, que no será el caso porque yo no soy el CIS, ya se encargarían algunos de recordármelo en redes sociales. El problema de las redes sociales es que no son pocas las ocasiones en las que los que piensan callan, y los que no lo hacen hablan, pero eso no tiene solución. En cualquier caso, conviene dejar claro que quien calla no otorga; quien calla, calla y nadie tiene derecho a interpretar su silencio", también escribe el 'popular'.

Tras leer esas frases, el escritor tiene clara su recomendación: "Hay que leer a Rajoy".

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