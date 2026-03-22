Jorge Morales alerta sobre una "crisis sin precedentes en la economía mundial" y un posible desabastecimiento en la cesta de la compra

El experto en energía ha señalado que en España "seguimos dependiendo del petróleo para todo", y ha advertido de que "si se reduce el 20%" que pasa por el estrecho de Ormuz, "no hay nadie que pueda reemplazarlo". "Bajar su consumo nos llevaría a restricciones en todo el mundo", ha apuntado.

El experto en energía Jorge Morales ha alertado en La Roca de que "si desaparece el 20% del petróleo mundial durante un plazo largo, y hablamos de más de 26 días, estando hoy en el día 22, tenemos una crisis global sin precedentes en la economía mundial".

"De no haberse tomado las medidas fiscales que han entrado en vigor este domingo, estaríamos viendo el gasoil por encima de los dos euros por litro, y si esto sigue así durante una semana más, lo veríamos en tres euros el litro. Las familias españolas no pueden pagar 150 euros por depósito, no es viable para la mayor parte de las economías, igual que no pueden pagar la calefacción al doble de lo que han pagado este año. Es completamente inviable calentar las casas y conducir en estas condiciones", ha lamentado el experto.

En este punto, Nuria Roca le ha preguntado si al hablar de una "crisis global sin precedentes" no solo se refiere "al desabastecimiento en el gas, sino también en nuestra cesta de la compra", a lo que Morales ha respondido: "Claro, si no hay petróleo la gente no se puede mover". "En España, estamos en el 68% de dependencia. Necesitamos el petróleo para vivir. La mayor parte del transporte de mercancías en España se hace por carretera y, por tanto, se hace con petróleo", ha subrayado.

De esta forma, el experto ha insistido en que "en España no tenemos ningún petróleo y seguimos dependiendo del petróleo para todo", tras lo que ha advertido de que "si desaparece el 20% del petróleo mundial (que pasa por el estrecho de Ormuz) durante un plazo largo, no hay nadie que pueda reemplazarlo". "La única forma de hacer frente a esa situación es reducir el consumo de petróleo un 20%. Y eso, naturalmente, nos lleva a restricciones en todo el mundo", ha concluido.

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