Joaquim Bosch, tras amenazar Trump con destruir centrales eléctricas de Irán: "Puede calificarse como crimen de guerra"

El magistrado ha denunciado que "en esta guerra ya se están perpetrando graves violaciones del derecho internacional", y ha señalado que "según los datos de la Media Luna Roja, ya han sido asesinados cerca de 200 niños y niñas".

Joaquim Bosch ha afirmado en La Roca que "la destrucción de infraestructuras civiles como centrales eléctricas o entidades de tipo energético puede calificarse como crimen de guerra cuando buscan dañar a la población civil.". Sin embargo, el magistrado que esto es "una amenaza", pero "ya se han perpetrado gravísimas violaciones de las Convenciones de Ginebra en esta guerra de Trump".

Así, Bosch ha destacado que "según los datos de la Media Luna Roja, ya han sido asesinadas cerca de 1.000 de personas en Irán, mayoritariamente civiles, entre ellas cerca de 200 niños y niñas; se han documentado bombardeos sobre hospitales, sobre escuelas, sobre viviendas y en el Líbano, que es un foco algo más abandonado, los informes de la ONU lo que nos dicen es que los ataques de Netanyahu han desplazado de sus casas a cientos de miles de personas, mayoritariamente civiles, también con muchas víctimas entre menores". "Por eso en esta guerra ya se están perpetrando graves violaciones del derecho internacional", ha denunciado.

En lo referente al derecho internacional, el juez ha criticado que "tiene insuficiencias, sobre todo, en materia de coerción penal", ya que, ha dicho, "las grandes superpotencias no han querido articularlo". "Por ejemplo, la Corte Penal Internacional puede actuar cuando los Estados han ratificado sus reglas. Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero tampoco Rusia ni tampoco China", ha señalado, al tiempo que ha recordado que "la Corte Penal Internacional tiene dictada una orden de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad en los actos cometidos sobre Gaza".

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