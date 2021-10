Javier lleva meses luchando por tener una muerte digna y recibir la eutanasia, una ley que fue aprobada en España junio pero que en la Comunidad de Madrid va con retraso. La comisión que debe dar luz verde a su caso, sigue sin estar en funcionamiento, y en La Roca ha vuelto a insistir en su mensaje: "No he venido a este mundo a sufrir. A las personas que están detrás de esto no les importa una mierda que suframos".

Por ello, vuelve a pedir que le dejen "morir con dignidad", algo que recuerda no está fuera de la ley. "Mi caso está tan claro que deberían llamar a la doctora que se tiene que poner en contacto conmigo para dejarme morir dignamente. No tengo miedo a morir, lo estoy deseando".

Sobre este caso, además, se ha pronunciado la portavoz de Más País en la Asamblea madrileña, Mónica García, quien considera que Javier es la personificación del drama que vive la gente, y "de la crueldad de una minoría que quiere imponernos su ideología y sus valores".

"La Comunidad de Madrid lleva dilatando este proceso desde hace más de 100 días y no da soluciones a personas como Javier, que quiere morir dignamente", ha destacado.