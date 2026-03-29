Ahora

En La Roca

La ironía de Andrea Levy tras la negativa de la Cofradía de Sagunto a que participen mujeres: "Estoy esperando a que alguien pida que se cancele la Biblia por machista..."

"Aquí entra la iglesia y la religión que en muchos aspectos de la legislación deja algún tipo de espacio para que tengan determinados, llamémoslo así, privilegios o distinciones", ha expresado la concejala del PP en en Ayuntamiento de Madrid.

Andrea Levy

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy ha reaccionado en La Roca a la negativa de los hombres de la Cofradía de Sagunto a que participen mujeres en ella, y lo ha hecho con tono irónico: "Yo estoy esperando a que alguien abra la Biblia y pida que se cancele por machista, porque la Biblia también está llena de pasajes que van en esa dirección".

En la misma línea, Levy ha manifestado: "Traer el presentismo a determinadas tradiciones y a determinados textos sagrados, textos históricos, que lo que vienen es a estar aún vigentes por toda esa tradición, habrá que ver exactamente".

"La ley actual evidentemente no permite hacer estas distinciones, porque hay un principio y un principio constitucional que sería el de la igualdad (...), pero aquí entra la iglesia y la religión que, como sabemos, en muchos aspectos de la legislación en España que, siendo aconfesional, deja algún tipo de espacio para que tengan determinados, llamémoslo así, privilegios o distinciones", ha opinado la concejala del Partido Popular, tras lo que ha concluido su intervención afirmando que "esa propia regulación de esta tradición es lo que hace un poco que estos sean elementos históricos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La cara oculta de las negociaciones de Trump: EEUU se prepara para una movilización de tropas y una invasión terrestre de Irán
  2. Sánchez cierra la espiral de su boom internacional por el 'no a la guerra' con una carta a la militancia: "Nosotros sabemos de qué lado estamos"
  3. Sin petróleo y con fecha límite: el mundo entra en una cuenta atrás energética tras el cierre del Estrecho de Ormuz
  4. Intento de fuga de película en Brians: los funcionarios frenan a dos internos que intentaban escapar por el tejado
  5. Nacho Duato denuncia que le han cancelado espectáculos tras criticar a Ayuso: "¿Cuando digo que está enloquecida está fuera de lo normal?"
  6. El sueño de Yaya BushCraft, "vivir y morir" en una cabaña en el bosque hecha por ella: "Es vergonzoso que un alquiler sea prácticamente un sueldo"