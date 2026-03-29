La ironía de Andrea Levy tras la negativa de la Cofradía de Sagunto a que participen mujeres: "Estoy esperando a que alguien pida que se cancele la Biblia por machista..."

"Aquí entra la iglesia y la religión que en muchos aspectos de la legislación deja algún tipo de espacio para que tengan determinados, llamémoslo así, privilegios o distinciones", ha expresado la concejala del PP en en Ayuntamiento de Madrid.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy ha reaccionado en La Roca a la negativa de los hombres de la Cofradía de Sagunto a que participen mujeres en ella, y lo ha hecho con tono irónico: "Yo estoy esperando a que alguien abra la Biblia y pida que se cancele por machista, porque la Biblia también está llena de pasajes que van en esa dirección".

En la misma línea, Levy ha manifestado: "Traer el presentismo a determinadas tradiciones y a determinados textos sagrados, textos históricos, que lo que vienen es a estar aún vigentes por toda esa tradición, habrá que ver exactamente".

"La ley actual evidentemente no permite hacer estas distinciones, porque hay un principio y un principio constitucional que sería el de la igualdad (...), pero aquí entra la iglesia y la religión que, como sabemos, en muchos aspectos de la legislación en España que, siendo aconfesional, deja algún tipo de espacio para que tengan determinados, llamémoslo así, privilegios o distinciones", ha opinado la concejala del Partido Popular, tras lo que ha concluido su intervención afirmando que "esa propia regulación de esta tradición es lo que hace un poco que estos sean elementos históricos".

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