A veces, es necesario que nos presten ayuda en determinadas situaciones, como en el gimnasio. Sin embargo, el protagonista de este vídeo no ha tenido esa suerte, pues se ha encontrado con "el peor compañero de gimnasio del mundo", apunta Sara Ramos.

Un chico trata de levantar una barra mientras otro le observa atento a su lado. Alguien, que, según la periodista, "está ahí para ayudar" por si este no pudiera con el peso y evitar una lesión, aunque su comportamiento no es el que se esperaba.

El joven no es capaz de levantar tanto peso y, al ver que este no le ayuda, trata de librarse de la barra como puede. "Pero, ¿qué le pasa?", se pregunta Nuria Roca al ver las imágenes, a lo que Sara Ramos añade que el compañero "no mueve ni un dedo" para socorrerle.