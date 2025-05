Gonzalo Miró, a Carlos Mazón: "Espero que la gestión de la DANA le persiga hasta el fin de sus días"

Carlos Mazón ha visitado Nueva York, una decisión que desde Compromís, partido de la oposición, califican como una 'huida'. Para hacer visible su crítica, un miembro del partido ha gastado 150 dólares en proyectar un mensaje contra el presidente de la Generalitat Valenciana en una de las pantallas de Times Square: "Tenemos 228 razones para que no vuelvas".

La visita del presidente ha generado controversia no solo por el mensaje, sino también porque coincidió con la celebración de una de las fiestas más importantes de Alicante: la romería. Una cita tradicional a la que Mazón no acudió, aumentando las críticas por su ausencia.

Desde el plató de La Roca, Gonzalo Miró dio su opinión sobre la estrategia de Compromís: "No entro en si me gusta o no me gusta. Lo que sí es evidente es que funciona, porque estamos hablando de ello", comentó el colaborador. "Será una parida o lo que quieras, pero está aquí, en todos los telediarios y programas de actualidad", añadió.

Además, Miró lanzó un mensaje directo a Mazón, haciendo referencia a su gestión tras la DANA: "Espero que la gestión de la DANA le persiga no hasta que dimita, sino hasta el fin de sus días".