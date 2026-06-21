Ignacio Urquizu analiza el cambio de hábitos sexuales en España: "Ahora el 44,5% usa juguetes. La sociedad avanza"

Según ha expuesto el sociólogo, en la actualidad el 7,3% de las personas afirma no sentir atracción por nadie, ni por hombres ni por mujeres, una cifra que ha calificado como significativa.

El sociólogo Ignacio Urquizu ha analizado en una intervención televisiva la evolución de los hábitos sexuales en España y el cambio de percepción social en torno a la sexualidad en las últimas dos décadas, basándose en distintos estudios comparativos. Urquizu ha puesto como ejemplo la transformación en el uso de juguetes sexuales, un indicador que, según ha explicado, refleja de forma clara la evolución de las costumbres.

"En el año 2008 se preguntaba a la gente cuánta gente usaba juguetes sexuales: los usaba el 3% y hoy es el 44,5%. Es decir, la gente avanza", ha señalado.

El sociólogo ha apuntado también a que este tipo de tendencias no son estáticas y que evolucionan con el tiempo, especialmente cuando se repiten estudios a lo largo de los años que permiten comparar datos.

Otro de los datos destacados de su intervención hace referencia a la atracción sexual. Según ha expuesto, en la actualidad el 7,3% de las personas afirma no sentir atracción por nadie, ni por hombres ni por mujeres, una cifra que ha calificado como significativa.

"Es muy alto. Lo que significa es que están cambiando los hábitos sexuales, que ya no encontramos en el sexo una forma de felicidad y que hay gente que directamente no lo contempla como un hábito", ha explicado.

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