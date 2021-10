Gonzalo Martín, tío de Alex, el menor de nueve años asesinado en Lardero, representa en estos momentos la conmoción de una familia y un pueblo entero que no acaba de asimilar lo sucedido. Así lo ha transmitido en una entrevista concedida a La Roca, donde ha explicado que están "destrozados, porque no es para menos", si bien ha admitido: "Nos reconforta el apoyo que estamos teniendo de toda la sociedad española, lo bien que nos están acogiendo en este barrio, donde los vecinos tienen el corazón a flor de piel".

Martín ha lamentado que lo que ha hecho el asesino "no tiene perdón de dios", pues "ha acabado con la vida de un niño que tenía toda la vida por delante", y ha añadido: "No sirve que tenga una prisión permanente revisable, quiero que este señor muera en la cárcel porque a mi sobrino no me lo van a devolver". El tío de la víctima ha insistido en que esta tragedia "se podría haber evitado perfectamente".

"No hay derecho a que con 19 meses de libertad de condicional este hombre se meta en un piso de este barrio, haga lo que quiera y que no haya un control", ha denunciado Gonzalo Martín, que ha precisado: "Este señor tenía que haber estado vigilado con una cadena o con una pulsera en el pie".