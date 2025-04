Compromís lleva la protesta a Madrid: una lona gigante frente a Génova para pedir la dimisión Mazón

La calle Génova de Madrid ha amanecido este jueves con una imagen llamativa: una lona de seis metros desplegada por las juventudes de Compromís (Joves PV) frente a la sede nacional del Partido Popular. El mensaje, directo: 'Mazón dimissió'.

Con esta acción simbólica, los jóvenes valencianistas han querido señalar directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como responsable de mantener en el cargo a Carlos Mazón, pese a lo que califican como "una gestión criminal" de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana el pasado otoño. "Casi seis meses son más que suficientes para que se hayan dado cuenta de que es un mentiroso compulsivo", ha denunciado el secretario general de Joves PV, Joan Guanter.

La protesta llega después de que Compromís revelara un informe de Emergencias en el que se confirma que hubo constancia de fallecidos, heridos y atrapados casi una hora antes del envío del mensaje de alerta ES-Alert. El documento para solicitar el despliegue de la UME, según la formación, estaba preparado a las 19:34 del 29 de octubre, pero no se envió hasta una hora después.

"No se trata solo de lo que hizo mal, sino de lo que no hizo cuando ya tenía toda la información. Y el PP, desde Madrid, lo protege", acusó Guanter. No es la primera vez que esta pancarta aparece: ya fue desplegada en las Torres de Serrans de Valencia y durante la visita de Mazón a Bruselas.

Mientras tanto, el clima político en las Corts Valencianes se ha caldeado. El portavoz del PSPV, José Muñoz, no dudó en afirmar en pleno hemiciclo que "Mazón ya sabe que su carrera política está acabada", citando los mensajes del entonces número dos de Emergencias, Emilio Argüeso, que advertía ya a las 14:45 del colapso de los barrancos.

Mazón, por su parte, defendió su gestión tras la DANA y aseguró que el Consell está centrado en la reconstrucción. Sin embargo, el debate fue bronco y el tono, cada vez más tenso.

Desde Compromís aseguran que continuarán su campaña de presión "allí donde haga falta hasta que se vaya".