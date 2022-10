Mari Luz, una víctima de un estafador del amor, ha contado en La Roca los problemas que ha tenido a raíz de dar 10.000 euros al hombre, quien se hizo pasar por un médico viudo que vivía en Siria con su hijo. "Entablamos conversación todos los días. Me llamaba súper educado, muy amable, y me dijo que íbamos a formar una familia cuando saliera de Siria, con sus hijos y los míos", ha relatado, aunque ha reconocido que nunca llegó "a verle en persona", sino que "todo eran fotos de la persona por la que se estaba haciendo pasar".

Así, la mujer ha reconocido que se creyó todo lo que el estafador del amor le dijo. "En ningún momento dudé de él, me creí todo lo que decía. Parecía tan real todo que era imposible creer que era mentira y caí", ha expresado, al tiempo que ha contado que empezó "mandándole tarjetas regalo", pero acabó haciéndole "transferencias bancarias", e incluso tuvo que "pedir créditos". "Fue un desastre", ha lamentado Mari Luz, quien ha recordado que el supuesto médico le dijo que en un mes le devolvería todo el dinero, y que al no hacerlo, ha tenido y tiene muchos problemas.

Además, la mujer ha contado que mantuvo una relación de un año con el estafador, pero que desde marzo no sabe nada de él. "Fue a raíz de que lo descubrí todo. Le dije que era un impostor, que sabía la verdad, que esperaba que me devolviera el dinero, pero eso no ha pasado ni va a pasar", ha expresado Mari Luz, quien ha subrayado que hizo al estafador del amor "dos transferencias bancarias", y que "el resto fueron en tarjetas regalo".

"Lo descubrí por las mentiras. Cada día me pedía más dinero, tenía una fecha en la que se le acababa el contrato en Siria, dijo que en una semana estaría aquí, pero pasaba el tiempo y ponía excusas, pedía más dinero y empecé a sospechar que había algo raro", ha declarado la mujer en La Roca, quien ha hablado por primera vez del engaño que sufrió, aunque lo ha hecho con la cara tapada.