Fernando Romay, exjugador de baloncesto, ha explicado en La Roca que mide 2 metros y 13 centímetros. Pero la presentadora, Nuria Roca, no se ha conformado con esta respuesta ya que tenía curiosidad por saber si ha ido menguando de altura con el paso de los años. Esta pregunta ha sorprendido al exdeportista: "Por dios, qué preguntas me haces... Espero que no mucho", ha confesado.

La cuestión también ha asombrado a los colaboradores que han exclamado: "¿Le estás llamando viejo?". Además, Romay también ha contado que sus hijas han heredado su altura, miden 1,85, y que con su mujer, que también es exbaloncestista, dúreme en una cama de más de 2 metros de largo.