Los colaboradores de La Roca debaten sobre la iniciativa de los llamados 'Patriotic Millionaires', un grupo de ultrarricos que defienden pagar más impuestos. Para Juan del Val, es sobre todo "marketing", mientras que Femando Garea señala que también se trata de "supervivencia".

El origen de los derechos sociales, incide el periodista, se sitúa no solo en la lucha de la clase trabajadora, sino también en que "los ricos muy ricos se dan cuenta de que si en las sociedades hay mucha desigualdad y los pobres son muy pobres, nadie va a consumir los productos por los que ellos se han enriquecido". "Quien fabrica los móviles, si luego no hay personas suficientes como para que consuman esos móviles, no tienen nada que hacer y para eso necesitan que su dinero permee en la sociedad", ilustra.

Por su parte, Gonzalo Miró cree que también existe "una sensación de falsa inseguridad": "A los ricos también les gusta vivir por lo general en sitios donde haya cierta seguridad, en todos los sentidos, y eso se hace redistribuyendo la riqueza". "Me sigue pareciendo una anomalía que cualquiera de los que estamos en esta mesa paguemos más impuestos que las energéticas o los grandes bancos", apunta asimismo Miró, que asegura que no le convencen los argumentos en contra de subir los impuestos a las grandes fortunas.

"También hay impuestos a cuando esas fortunas se heredan", puntualiza Garea, que defiende que "la herencia es el primer punto de injusticia en la sociedad, porque unos heredan y otros no heredan". "Esas herencias a partir de determinadas cantidades tienen que estar gravadas por los impuestos porque tiene que volver a la sociedad eso que alguien, por el solo hecho de ser hijo de alguien, recibe y otros no lo reciben", argumenta.