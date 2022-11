"Hay 2 enfermeras para 216 residentes, y para personas con gran dependencia, que son 40, nos comentaban que solo dos técnicos", informa la periodista Verónica González para La Roca desde las puertas de una residencia de mayores en Alcorcón.

Los familiares de los ancianos se manifestaron el pasado domingo para luchar contra la precaria situación en la que tienen que vivir los mayores a causa de la falta de personal y de recursos. "Esto no es puntual. Llevamos muchos años reclamando la falta de personal en esta residencia", asegura una de las manifestantes, que relata el caso de su madre. "Un sábado llegué y me encontré a mi madre en la cama y sin duchar. La técnico me dijo que era imposible, porque eran 2 personas para 40", afirma.

La Marea de Residencias viajará en el mes de diciembre hasta Bruselas para elevar su denuncia al ámbito europeo, ya que los problemas no se limitan a la falta de personal. "Con 5 euros y poco diarios pocas filigranas pueden hacer, no hay comida", narra otra de las familiares.

La Comunidad de Madrid afirma que se tratan de "hechos puntuales", que "hay supervisiones diarias" y que "algunas reclamaciones han sido desmentidas por gente que trabaja en la residencia". Con respecto al tema de la alimentación, aseguran que "hay nutricionistas que hacen menús diarios especializados para estas personas".