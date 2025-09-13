Ahora

Habla de "exterminio" por parte de Israel

Edu Galán, tras las protestas en La Vuelta: "Estoy muy orgulloso, aunque vamos súper tarde"

El escritor y guionista ha afirmado de forma tajante que "ha habido unas tardanzas intolerables" en la reacción de la sociedad, ya que, ha subrayado, "lo que está haciendo Israel es un exterminio sistemático".

Edu Galán

Edu Galán ha reaccionado en La Roca a las protestas propalestinas que está habiendo en La Vuelta, sobre las que ha dicho sentirse "muy orgulloso", aunque ha apostillado que "vamos súper tarde". "Hemos empezado a hacer estas cosas de una forma casi artificial por una torpeza por parte de los organizadores por parte La Vuelta y por una torpeza por parte del Gobierno", ha opinado.

En este sentido, Galán ha criticado que "ha habido unas tardanzas" que él considera "intolerables", ya que, ha destacado, "lo que está haciendo Israel es un exterminio sistemático". "Eso no hay discusión y no importa por decir genocidio; es una palabra completamente descriptiva", ha concluido el escritor.

Las 6 de laSexta

  1. La viuda de Charlie Kirk rompe su silencio: "Si pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no imaginan lo que acaban de desatar"
  2. Un grupo de manifestantes trata de paralizar sin éxito la 20º etapa de La Vuelta
  3. Una explosión en un bar de Vallecas deja un herido grave y 13 leves: los Bomberos buscan entre los escombros a más víctimas
  4. Trump dice que impondrá sanciones a Rusia "cuando la OTAN haga lo mismo": "Estoy listo para actuar"
  5. Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"
  6. De poder fumar en colegios y hospitales a estar prohibido en bares y restaurantes: la evolución de las leyes antitabaco en España