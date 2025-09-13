Habla de "exterminio" por parte de Israel
Edu Galán, tras las protestas en La Vuelta: "Estoy muy orgulloso, aunque vamos súper tarde"
El escritor y guionista ha afirmado de forma tajante que "ha habido unas tardanzas intolerables" en la reacción de la sociedad, ya que, ha subrayado, "lo que está haciendo Israel es un exterminio sistemático".
Edu Galán ha reaccionado en La Roca a las protestas propalestinas que está habiendo en La Vuelta, sobre las que ha dicho sentirse "muy orgulloso", aunque ha apostillado que "vamos súper tarde". "Hemos empezado a hacer estas cosas de una forma casi artificial por una torpeza por parte de los organizadores por parte La Vuelta y por una torpeza por parte del Gobierno", ha opinado.
En este sentido, Galán ha criticado que "ha habido unas tardanzas" que él considera "intolerables", ya que, ha destacado, "lo que está haciendo Israel es un exterminio sistemático". "Eso no hay discusión y no importa por decir genocidio; es una palabra completamente descriptiva", ha concluido el escritor.