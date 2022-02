Nuria Roca ha dado paso a 'Que se lo coma Gonzalo', la sección del programa en la que Miró tiene que adivinar los ingredientes de una receta sin verla. Sin embargo, lo que no se podía esperar el colaborador de La Roca era que el 'plato' fuera una tarta de cumpleaños con unas velas encendidas por su 41 cumpleaños.

Solo con probar un pedazo, Gonzalo Miró ha adivinado que se trataba de una tarta, aunque lo que no sabía era el dibujo que llevaba impreso: un escudo del Real Madrid. "He dicho que no me gustaba. No tenéis vergüenza. Qué asco", ha expresado tras quitarse el antifaz que le impedía ver el dulce, a lo que ha añadido: "Esto es una broma de muy mal gusto". Finalmente, nuestro querido 'colchonero' ha soplado las velas por su 41 cumpleaños.