El debate estalla en La Roca por la campaña publicitaria de Irene Rosales y la reacción de Kiko Rivera': "Los cuernos también los rentabilizaron"

Uno de los principales puntos de discusión fue si Rosales debería haber informado previamente al hijo de Isabel Pantoja de su participación en la campaña.

La última campaña publicitaria protagonizada por Irene Rosales ha abierto un nuevo frente mediático con Kiko Rivera. La modelo ha participado en una acción comercial en la que hace referencia a los conocidos "Kikos", un guiño que muchos han interpretado como una alusión directa a su expareja y padre de sus hijos.

El asunto ha sido comentado en La Roca, donde los colaboradores debatieron sobre la reacción del DJ y sobre los límites entre la vida personal y el aprovechamiento mediático de una historia sentimental que ambos han compartido públicamente durante años. Uno de los principales puntos de discusión fue si Rosales debería haber informado previamente a Kiko Rivera de su participación en la campaña.

Algunos colaboradores defendieron que, independientemente de la relación que mantengan actualmente, lo más adecuado habría sido una conversación previa. "No consideráis que a lo mejor lo más civilizado sería llamar por teléfono. 'Oye, Kiko, me han ofrecido una campaña y te voy a nombrar'", planteó Nuria Roca durante el debate.

Sin embargo, otros miembros de la mesa consideraron que esa obligación desaparece cuando la relación entre ambas partes es inexistente o especialmente complicada: "Si es que no se llevan bien".

Pilar Vidal fue una de las más contundentes al analizar la polémica. La periodista recordó que tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han hablado públicamente en numerosas ocasiones sobre episodios de su relación y de su ruptura. "Los cuernos también los rentabilizaron", ha señalado durante la tertulia.

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