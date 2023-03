Nacho García criticó en La Roca a la "gente floja", a quien definió como "esa gente a la que preguntas cómo estás y te lo cuentan", y "la que les vas a estrechar la mano y es como coger una merluza, te dan la mano blandita". "Para mí, su máximo representante es Chris Martin, el cantante de Coldplay. A partir de ahora, Chris Martin, rey de los flojos", afirmó el colaborador, no sin antes pedir perdón a Nuria Roca.

En este sentido, García argumentó que "Chris Martin ha dicho que solo come una vez al día, que es lo que hace Bruce Springsteen". "Ya decía yo que ese tono de piel es porque le falta energía", expresó, al tiempo que apostilló que no se mete "mucho con ellos porque a lo mejor comer una vez al día es suficiente, depende de lo que comas". "Si comes las albóndigas de mi madre, es suficiente", comentó.