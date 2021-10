En el Día Mundial de la Salud Mental, La Roca ha contado con la voz de un experto, Augusto Abelló, que es psicoanalista y psicólogo clínico. En el programa ha explicado las claves para afrontarse a una primera vez, con nervios "saludables" pero no paralizantes. Para empezar, asegura que "es normal y es saludable estar nervioso si no te impide desplegar lo que quieres", es más, "sería raro estar desconectado de la emoción que corresponde y no sentir nervios", ha destacado.

Pese a los nervios, las primeras veces que significan conquistar nuevos espacios, crecer, descubrir cosas y asomarse al asombro, algo que es normal desear y positivo. Sin embargo, cuando estos nervios nos impiden afrontar una primera vez con normalidad, se puede deber a que tenemos miedo a ser juzgados, a hacer el ridículo y a lo desconocido. En el vídeo que acompaña estas líneas, el experto explica la razón principal de estos miedos, que muchas veces se debe a nuestras propias exigencias con nosotros mismos.