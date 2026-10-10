"¿Y cómo lo llaman en China?": la duda de Nuria Roca tras saber que España ha perdido ante el país asiático en el mundial de tirachinas

"Esto es como las Olimpiadas del tirachinas", ha comentado la presentadora ante esta competición que se ha celebrado en Las Mesas (Cuenca).

España ha quedado subcampeona del mundo en el Mundial de tirachinas que se ha celebrado en Las Mesas (Cuenca), que ha sucedido a Shanghái como la sede de esta competición en la que han participado 400 aspirantes de 21 países.

"Esto es como las Olimpiadas del tirachinas", ha reaccionado Nuria Roca. Poco después, la presentadora del programa ha tenido una duda al saber que ha sido China el país que nos ha ganado.

"¿Cómo llaman al tirachinas en China? No tiene nada que ver con China, tiene que ver con que la piedrecilla se llama china", ha señalado sin que nadie en la mesa de La Roca le haya podido responder la pregunta.

Ante esta conversación, Juan del Val ha apostillado que era "muy bueno" con el tirachinas. "Cogíamos una rama, una goma y entonces rompías las farolas. A lo mejor te ibas al descampado y con el tirachinas le dabas a lo que fuera. Y si se jugaba a un pillapilla complejo entonces se tiraba", ha recordado.

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