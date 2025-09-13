Ahora

Destaca la pesadilla que se vive allí

Carmen Ro, tajante sobre Gaza: "A las colas del hambre van a por un puré que no se daría ni a una mascota y los niños son ametrallados"

La periodista ha lanzado un mensaje a aquellos que niegan que haya un genocidio en Gaza, a los que ha dicho que también pueden utilizar la palabra "terrorismo".

Carmen Ro

Carmen Ro se ha pronunciado en La Raca sobre la masacre que sufre Gaza, y ha destacado al respecto que se están viendo "colas del hambre para coger un puré que tiene un aspecto que ni la gente que cuida a su mascota con todo su cariño se lo daría", y donde "los niños que van a esas colas son ametrallados".

Así, Ro ha reaccionado a aquellos que niegan que en Gaza haya un genocidio, y les ha indicado qué dice la RAE al respecto: "Se define genocidio como el exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de su raza, religión, etnia o nacionalidad". Además, les ha dicho que "si no gusta la palabra genocidio", también pueden usar "la de terrorismo".

