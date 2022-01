Carmen Lomana ha expresado en La Roca que le parece "muy viejuno que para reivindicar o hacerse famosa cantando", alguien "saque una teta", refiriéndose a Rigoberta Bandini y su 'Ay mamá', a lo que ha añadido que la artista, además, lo hace "en tono amenazante".

"Igual es que no soy muy inteligente, pero no le veo ninguna connotación con el feminismo", ha manifestado Lomana, quien ha subrayado que la teta "es femenina y acogedora, pero no es un instrumento para dar miedo, ni para reivindicar". "¿Qué nos están enseñando las feministas? Para mí el feminismo es la libertad, ser independiente, no depender de que te mantenga ningún hombre", ha defendido la empresaria.

Así, Carmen Lomana ha dicho que está "encantada" con que vaya Chanel a representar a España a Eurovisión. "Es un nombre muy evocador, muy elegante y ella es estupenda", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que la cantante le recuerda "un poco a Jennifer Lopez". "La canción es muy moderna, y estoy segura de que a la gente joven le gusta muchísimo", ha añadido.