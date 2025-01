Carmen Ro, tras escuchar el interrogatorio del juez Carretero a Elisa Mouliaá: "Me levanté violentada"

En La Roca, la periodista Carmen Ro ha querido comentar qué sintió cuando escuchó cómo se dirigía el juez Carretero a Elisa Mouliaá durante su interrogatorio por el 'Caso Errejón'.

"El problema de la difusión de este interrogatorio", comienza diciendo la colaboradora, "son las consecuencias que puede tener en aquellas 'mujeres que hayan podido verlo o escucharlo' y que se encuentren en una situación similar a la de Mouliaá, que a lo mejor no las induce a ir a denunciar".

Asimismo, Carmen Ro explica que cuando vio el video lo hizo sin "la coraza de periodista", ya que en ese momento se encontraba de baja. "Lo escuché como una persona que no tiene que ir a trabajar, como una mujer particular. Me levanté violentada, no tenía esa coraza de periodista que nos ponemos cuando nos enfrentamos a los hechos", señala la periodista en La Roca.