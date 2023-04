Boris Izaguirre ha acudido a La Roca para presentar 'Trato de favor', obra que se estrenará en la Zarzuela de Madrid del 29 de abril al 21 de mayo. "Es verdad que toda mi vida he querido escribir teatro y cuando me ofrecieron hacer esta zarzuela he visto la oportunidad", ha reconocido.

Nuria Roca ha aprovechado este momento para recordar que el presentador ha realizado todo tipo de trabajos durante su larga trayectoria profesional pero, ¿hay algo que nunca haría? Boris Izaguirre ha confesado que lo que él nunca haría sería lanzarse a una carrera política, algo que le han propuesto hacer en el pasado.

"Una vez me llamó Mario Conde, pensé que era una inocentada", ha indicado. Sin embargo, ha reconocido que él prefiere mantenerse alejado de la política. "Estoy muy contento con la carrera que he podido tener en este país como comunicador", ha aclarado.