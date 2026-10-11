"Un bocadillo de churros con chocolate": la proposición de Nuria Roca tras conocer la existencia de las churrocaterías

La presentadora ha asegurado que su idea, la cual ha invitado a realizar, estará "muy rica".

En Málaga se está poniendo de moda la creación de las churrocaterías, unos establecimientos donde ofrecen una mezcla entre los churros y el bocadillo.

Pilar Vidal, que ha traído el tema a La Roca, ha detallado cómo se elaboran los productos: "Un bocata hecho con la masa de los churros. Tienen la masa, la hacen y quitan lo de dentro para ponerle cosas como jamón york y queso o ternera".

Ante esta información, Nuria Roca ha lanzado la protesta de hacer un bocadillo de churros con chocolate: "Eso tiene que estar muy rico".

"Tienes que mezclar dulce y salado", ha señalado como la clave Sara Ramos.

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