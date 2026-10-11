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La Roca

"Un bocadillo de churros con chocolate": la proposición de Nuria Roca tras conocer la existencia de las churrocaterías

La presentadora ha asegurado que su idea, la cual ha invitado a realizar, estará "muy rica".

"Un bocadillo de churros con chocolate": la proposición de Nuria Roca tras conocer la existencia de las churrocaterías

En Málaga se está poniendo de moda la creación de las churrocaterías, unos establecimientos donde ofrecen una mezcla entre los churros y el bocadillo.

Pilar Vidal, que ha traído el tema a La Roca, ha detallado cómo se elaboran los productos: "Un bocata hecho con la masa de los churros. Tienen la masa, la hacen y quitan lo de dentro para ponerle cosas como jamón york y queso o ternera".

Ante esta información, Nuria Roca ha lanzado la protesta de hacer un bocadillo de churros con chocolate: "Eso tiene que estar muy rico".

"Tienes que mezclar dulce y salado", ha señalado como la clave Sara Ramos.

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