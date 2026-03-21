Benjamín Prado sale en defensa de Rosalía tras su polémica por unas declaraciones sobre Picasso: "Yo también me sentaría en una mesa con él"

"Con los criterios del siglo XX, tenemos que cancelar a toda la literatura mundial", ha expresado el escritor, quien ha afirmado que "el problema de la cultura de la cancelación es que va hacia atrás y juzga con criterios del siglo XX actitudes que se han producido hace 20, 30 o 200 años".

La artista Rosalía, tras afirmar en un podcast que era capaz de disfrutar de la obra de Picasso independientemente de su vida personal, tuvo que rectificar ante las acusaciones de falta de empatía con la violencia de género. "No me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de de Picasso. Es verdad que me he equivocado. Tenéis razón, Absolutamente. Gracias por decírmelo y voy a intentar aprender más", expresó la cantante.

"No sé de que se arrepiente Rosalía, ¿De decir que Picasso te gusta su pintura a pesar de su vida? ¿Lo contrario es que como Picasso puede tener en su vida algunos momentos poco honorables entonces ya no te gusta el Guernica?", se ha preguntado Benjamín Prado, quien ha afirmado que, al igual que la artista catalana, él también se sentaría en una mesa con el pintor malagueño.

Para Prado, "hay problema en la cultura de la cancelación" y "es que va hacia atrás y juzga con criterios del siglo XX actitudes que se han producido hace 20 o 30 o 200 años". "Con los criterios del siglo 20, tenemos que cancelar a toda la literatura mundial", ha subrayado.

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