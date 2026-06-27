Benjamín Prado dice que a Sánchez "se le ha pasado un poco el arroz de convocar elecciones"

El escritor ha subrayado en La Roca que "como es muy difícil separar el partido del Gobierno", los socialistas "tienen un problema porque si no limpian lo que tienen en casa, va a ser muy difícil que adquieran credibilidad como Gobierno".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha enfrentado este sábado al Comité Federal del PSOE más complicado hasta la fecha. La formación está siendo protagonista de diferentes entramados y polémicas que impactan directamente en sus filas, una situación política que ha sido analizada en el plató de La Roca.

Por su parte, el escritor Benjamín Prado ha expuesto que, en su opinión, al líder socialista "se le ha pasado un poco el arroz" en referencia a un posible adelanto de los comicios: "Los amantes del alcohol y las copas dicen que hay un momento de la noche en que dos copas son demasiadas y otro en que tres ya son pocas. Yo creo que se le ha pasado un poco el arroz de convocar elecciones".

"Queda solo un año y me parece que ya es un poco tarde porque el argumento de Emiliano García-Page, que está muy metido en su papel de disidente de guardia, en realidad tiene una contradicción en sí misma. Si dices que estás en el momento más bajo, nadie convoca unas elecciones en un momento así. Cuando estás en el momento más bajo, te quedan dos opciones, o te rindes o remontas y entiendo que lo que intentan es remontar", ha expuesto durante su intervención en el programa de este sábado.

Así, sostiene que "es lo mismo que dice Felipe González": "Yo no sé qué diría Felipe González si Pedro Sánchez hubiera acompañado a la cárcel a Ábalos, como lo hizo con el ministro Barrionuevo, acusado de lo que sabemos que estaba acusado. Creo que la contradicción que existe en el PSOE es que ellos creen que al Gobierno le va bien, pero al partido le va mal", agrega.

"Como es muy difícil separar el partido del Gobierno, tienen un problema porque si no limpian lo que tienen en casa va a ser muy difícil que adquieran credibilidad como Gobierno", narra el escritor a su vez. Eso sí, Prado subraya que el PSOE "tiene una baza" y es "la baza de Vox": "Creo que el mejor aliado que tiene Sánchez en este país es Feijóo y su gravísimo error de apostar por Vox, por el abrazo con Vox, porque es la esperanza que le queda al PSOE para que la gente diga 'bueno, es que este será un líder carismático, pero el otro es un líder numismático. Estos vienen a por la pasta, se la van a llevar y va a ser peor el remedio que la enfermedad", concluye.

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