Beatriz Fernández relata en el libro 'Desfiladero' el abuso sexual que sufrió cuando realizaba un trabajo como modelo. Un duro episodio que en aquel momento su mente bloqueó.

"Sentí culpa por no haber tomado medidas", ha reconocido. La escritora ha confesado que ha pensando en denunciar ahora a la persona que abusó de ella. Sin embargo, ha reconocido que no puede hacerlo porque no se acuerda de su nombre. "Fue un director de Nueva York y no encontré datos. Si en algún momento los encuentro, denunciaría", ha asegurado.

Por otro lado, ha reconocido que, aunque no es frecuente que sucedan casos de abusos sexuales en el mundo de la moda como el que ella sufrió, sí que es habitual "que los fotógrafos se aprovechen". Un hecho que cree que poco a poco está cambiando. "Ahora los fotógrafos te piden permiso para tocarte", ha reconocido.