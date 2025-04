Así es la impresionante mansión que Will Smith vende en California por dos millones de dólares

Nacho García hizo un 'repaso' en La Roca de la mansión de 400 metros cuadrados que Will Smith vende en California por dos millones de dólares. "La casa es grande. Tiene balcón dentro de la casa. Te puedes asomar a tu propia casa; puedes hacer 'balconing' y caes en la sala de estar", señaló el colaborador.

Así, García destacó que hay "una escalera que tiene como una barrera para que no suban los pobres". "Es como la que pones para que no suba el perro, pero mejor. A Trump esto le encanta. Lo tiene en todas las habitaciones para que no te invadan", bromeó. Sin embargo, calificó de "mierdaca" la mesa de comedor, y de "guarrada" el dormitorio principal.

"La casa luce paz. No parece Will Smith la clase de persona que luego te calza un guantazo", expresó Nacho García, a lo que añadió que "luce un poco también intercambio de parejas el sitio".