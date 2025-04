Del Val, tras el viaje de Sánchez a China: "Es una acción de un gobierno que puede ir perfectamente; no entiendo las críticas"

Pedro Sánchez remató su gira asiática la semana pasada en China, donde aprovechó una reunión con Xi Jinping para manifestar el acercamiento entre España, la UE y el gigante asiático. Juan del Val reaccionó en La Roca a esta noticia, subrayando que "el viaje estaba programado con anterioridad" a la guerra comercial por los aranceles.

"De todas formas, no podemos plantear todas las cuestiones teniendo en cuenta si a Estados Unidos le gusta más o menos. Somos un estado que tiene relaciones con diferentes países. Parece increíble e inverosímil que en esta guerra entre EEUU y China, nosotros acabemos simpatizando con China, pero al margen de eso, sí que me parece que es una acción de un gobierno que puede ir perfectamente", expresó el escritor, quien dijo que no termina "de entender las críticas en ningún sentido, sobre todo, argumentando que no le ha gustado a EEUU". "¿Y por qué le tiene que gustar?", se preguntó Del Val, quien defendió que "todos los presidentes autonómicos" han hecho viajes a China.