Así votan en otros países: del sistema preferencial en Irlanda al de canicas en Gambia

Ante las dudas de PP y Vox con el voto por correo, el programa ha analizado diferentes sistemas electorales para ver si nuestro país podría adoptarlos.

Tanto Partido Popular como Vox han sembrado dudas respecto al voto por correo en España. Dada la situación, en La Roca han estudiado cómo funciona el sistema de elecciones en diferentes países para ver si alguno de ellos podría aplicarse en nuestro país.

En Estonia hay un voto digital muy desarrollado. Mediante su carné de identidad electrónico los estonios pueden votar desde casa e incluso cambiar su decisión una vez tomada ya que solo contará el último voto que se haya realizado. Además si ese cambio se produce presencialmente, el voto electrónico queda anulado.

Por su parte, Brasil utiliza los terminales electrónicos. Cuando un brasileño acude a un colegio electoral, no tendrá que coger ni sobres ni papeletas. Lo que tendrá será una terminal digital sin internet para votar con un botón a su candidato. Y, como prueba de su decisión, al emitir el voto saldrá un resguardo con lo emitido.

Mientras tanto, en Irlanda utilizan el voto preferencial, es decir, pones el orden de preferencia en las papeletas. Por tanto, ordenas por preferencia el partido que gobierne y, en el caso de que haya un candidato con más del 50% de los votos, será presidente. Y, si no hay mayoría, se eliminará el candidato con menos apoyos. Después se reparten los votos de la segunda opción y así sucesivamente hasta que alguien sume más del 50%.

Por último, el sistema de voto más sorprendente es el de Gambia. Allí, desde 1965, el presidente es elegido con canicas para combatir la analfabetización. Por ello, se les da a los ciudadanos una canica transparente y la tendrán que depositar en un barril de un color.

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