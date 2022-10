La sección de 'El Club de Ofendidos', en la que Juan del Val debe responder a las críticas que recibe por los comentarios que lanza, tiene un nuevo testimonio en su poder. Elías, agricultor y trabajador de una empresa familiar que se dedica a recolectar mandarinas afirma que tanto su familia, como él, como sus antepasados se han sentido muy ofendidos por las declaraciones del colaborador de La Roca.

"Te comes una mandarina, tío, eres un guarro", fueron las palabras exactas del escritor cuando le preguntaron qué era lo que más le molestaba de viajar en transporte público. Unas declaraciones que, asegura Elías, han puesto en peligro el sustento de 50 familias; 50 trabajadores que de no ser por las mandarinas no tendrían trabajo.

El equipo de La Roca pretende que Juan del Val sea consciente de la gravedad de la afirmación que lanzó y por ello le ha preparado un vídeo en el que se detalla la ardua labor de esta familia. "En 1929 el abuelo Enrique logró su sueño: cultivar naranjas y mandarinas. Desde entonces, los Gimeno llevan casi un siglo regentando este negocio familiar que podría terminar si la gente deja de comprar clementinas solo por el hecho de que huelen fuerte cuando se pelan, como afirma Juan del Val".

Elías, como no podía ser de otra manera, también tiene algo que decirle al colaborador del programa. Escucha su acusación en este vídeo.