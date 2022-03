Hernán Zin, reportero de guerra y director de cine, cree que la guerra no la va a ganar Rusia y en La Roca afirma que "lo va a tener muy difícil y puede estar años empantanada".

El objetivo de Putin, explica, no se ha cumplido y Rusia "no va a aguantar". "Quería entrar tres días poner un gobierno títere y decir que controla el país. Pero para dominar el país necesitarían un millón de personas, y una cantidad de dinero que no tienen, y no puede mantener ni siquiera a Crimea".

Sobre estas declaraciones ha opinado Tania Sánchez, quien considera que "es difícil de creer que una cosa que parece que lleva tiempo planificado, de golpe diga que no saben que hacer. Me cuesta creer que una potencia nacional se mete en algo así y no va a más", ha subrayado.

Pero Hernán insiste en su argumento: "Es así. No saben que hacer, hay 60 kilómetros de tanques parados, ha sido el peor error estratégico, ¿en qué guerra se ha visto? No tienen gasolina para lanzamisiles", ha añadido.