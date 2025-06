Ana Martín descarta una posible dimisión de Pedro Sánchez: "Me parece descabellado"

Ana Martín, periodista de El Debate, ha analizado la actualidad política en La Roca. Al ser preguntada sobre una posible dimisión de Pedro Sánchez, ha descartado esa opción.

"Me sigue pareciendo descabellado que el presidente esté valorando dimitir conociéndole como le vamos conociendo. Me parece que él nunca da nada por perdido y creo que en esta ocasión tampoco. Lo que está haciendo es intentando ganar tiempo, no sé en busca de qué salida porque de momento no la está encontrando", ha explicado.

No obstante, en el escenario de que sí acabara dimitiendo, la periodista ha indicado que existe la posibilidad de que designe un sustituto, como hizo Adolfo Suárez con Leopoldo Calvo-Sotelo.

En ese caso, Salvador Illa podría ser una opción, aunque se ha descartado que la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno este viernes fuera por ello. "Es verdad que Illa lleva tiempo en la parrilla de salida para suceder a Sánchez, pero iba a ser a medio plazo", ha comentado Ana Martín.